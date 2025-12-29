Descendido en Andalucía el Plan ante el Riesgo de Inundaciones a la fase de preemergencia ante la ausencia de avisos

Imagen de archivo de vecinos de la barriada de Los Cardiales en Cártama (Málaga) limpiando el barro en sus casas tras las intensas lluvias de la madrugada, a 28 de diciembre de 2025. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha anunciado que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha descendido el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones PERI en Andalucía a la fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la ausencia de incidencias y avisos meteorológicos decretados por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad autónoma.

Tal y como ha emitido la Sala Coordinadora 112 en la red social x (antes Twitter), Sanz ha ordenado el descenso de la fase de emergencia, situación operativa 1, a la fase de preemergencia tras un fin de semana marcado por las fuertes lluvias en las provincias de Almería, Granada y Málaga.

En contexto, el consejero elevó el pasado sábado el Plan ante el Riesgo de Inundaciones a la fase de emergencia, situación operativa 1, ante el aviso rojo decretado por parte de la Aemet a causa de las fuertes precipitaciones, en concreto, en la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, que se hicieron extensivas en otras áreas de la provincia de Málaga, así como de Almería y Granada a lo largo de la jornada del domingo.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recomendó que nadie "bajara la guardia" en la noche del sábado, en relación con las lluvias que se estaban registrando en la citada zona que permanecía en aviso rojo desde las 21,16 horas del pasado sábado 29.

En suma, la comunidad andaluza ha registrado casi medio millar de incidencias a causa del temporal (497) atendidas por el Teléfono Único de Emergencias ed la Junta, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), entre el sábado 27 y este lunes 29.

Al hilo, la provincia más afectada a causa del temporal ha sido Málaga, con 349 incidencias, seguida de Granada, con 58; Almería, con 54; Cádiz, con 16 y Huelva, con diez. En cuanto a las registradas por jornada, la que mayor actividad registró fue el sábado 27, con 296 coordinadas, mientras que durante el domingo se registraron 200.

El consejero ha lamentado los dos fallecidos a causa de este episodio meteorológico adverso, al tiempo que ha apuntado que durante la jornada del domingo se recuperó el cadáver de uno de los dos varones desaparecidos durante la noche del sábado en Alhaurín el Grande (Málaga), donde fueron vistos por última vez y cuya furgoneta fue encontrada destrozada en el río Fahala. En este sentido, ha añadido que "seguimos, por tanto, muy pendientes de la búsqueda del otro hombre desaparecido".