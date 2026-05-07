Desmantelados tres puntos de cultivo de marihuana con más de 1.100 plantas en Cúllar Vega y Las Gabias (Granada)

Desmantelados tres puntos de cultivo de marihuana en Cúllar Vega y Las Gabias - GUARDIA CIVIL

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado este pasado martes tres puntos de cultivo de marihuana en las localidades granadinas de Cúllar Verga y Las Gabias, en el cinturón metropolitano, en el marco de la operación antidroga "EBGB Adelfa", dirigida a la desarticulación de puntos de producción y distribución de marihuana, así como contra la defraudación de fluido eléctrico.

Según el relato del cuerpo armado distribuido en una nota informativa, la investigación, desarrollada por el equipo EBIO de Las Gabias, se inició tras recibir numerosos avisos de ciudadanos y constatar los propios agentes de la Guardia Civil la presencia de un intenso olor a marihuana procedente de varias de las viviendas en ambos municipios.

En el operativo final, los agentes investigadores realizaron la entrada y el registro en seis domicilios, de los cuales tres de ellas resultaron positivas (dos ubicadas en Cúllar Vega y una en Las Gabias) tanto en cultivo de marihuana como en defraudación de fluido eléctrico.

Durante la intervención se contó con el apoyo de los agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla, además de con la colaboración de operarios de la compañía eléctrica Endesa para la localización y verificación de posibles enganches ilegales a la red eléctrica.

Como consecuencia, los guardias civiles se aprehendieron de un total de 1.124 plantas de cannabis sativa en distintos estados de floración.

En la actualidad continúa la instrucción de diligencias y, en los próximos días, serán puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe los tres moradores de las viviendas por su presunta implicación en un delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación eléctrica.