El despacho RocaJunyent_Grupo-Gaona se clasifica el ranking Lawyer of the Year y tres de sus letrados son nominados

El despacho RocaJunyent_Grupo-Gaona se clasifica el ranking Lawyer of the Year

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El despacho RocaJunyent_Grupo-Gaona ha informado este jueves de que ha sido clasificado en el Nivel Metropolitano 1 de Málaga en su área de Derecho de Insolvencia y Reorganización, así como en el Nivel Metropolitano 3 por el de Derecho Societario de Fusiones y Adquisiciones, en el ranking Lawyer of the Year de la consultora Best Lawyers de cara a su edición de 2026, lo que "consolida cada día más" su posición en toda Andalucía, Ceuta y Melilla.

"Este tipo de reconocimiento se desprende del compromiso y la excelencia mostrados por los profesionales en las áreas clave del derecho y sus especialidades. Por su lado, los socios, socias y colaboradores aportan experiencia y conocimiento a la diversificación jurídica del bufete", destaca el mismo en un comunicado.

En la misma línea, enmarcado en la XVIII edición de Best Lawyers in Spain, tres profesionales del despacho han sido propuestos en algunas de las categorías específicas.

Se trata de Ana Alonso Montero, nominada en Derecho Societario y de Fusiones y Adquisiciones; Derecho de Insolvencia y Reorganización, y Derecho de Inversión; Victoria Alonso Montero en Derecho de Insolvencia y Reorganización; y Manuel Camas, presidente de RocaJunyent_Grupo-Gaona, en Práctica de Gobierno Corporativo y Cumplimiento; Práctica de Financiamiento y Desarrollo de Proyectos, y en Derecho de Financiación Estructurada.

Cabe destacar que estos tres abogados ya fueron reconocidos en las mismas categorías del ranking 2025 reafirmando, de esa forma, su compromiso con la calidad y la excelencia profesional.

Este reconocimiento es para el bufete "un reflejo del esfuerzo constante y la dedicación de todo el equipo de RocaJunyent_Grupo - Gaona, así como de la confianza que sus clientes" les depositan; para "seguir avanzando para ofrecer un servicio jurídico de la más alta calidad en cada una de las áreas de especialización", gracias a "tratar cada caso de forma integral y generar las garantías que logran afianzar a los clientes".

Por último, el despacho ha mostrado su agradecimiento a a Best Lawyers por este reconocimiento, así como a las entidades y personas que siguen confiando en los servicios que ofrece. "Una seguridad adquirida, en gran medida, a consecuencia de los casos de éxito" del bufete, según destaca el mismo.