Destinados más de 800.000 euros a la ampliación del Parque de Bomberos de Baza (Granada)

BAZA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado una visita al Parque de Bomberos de Baza (Granada), donde se han invertido un total de 812.621 euros para la construcción de un nuevo almacén y un hangar para vehículos, además de contar con un nuevo vehículo.

Rodríguez ha señalado que "esta inversión demuestra el compromiso de la institución provincial con la seguridad y el bienestar de los vecinos de Baza y de toda la comarca. Mejorar las infraestructuras del parque refuerza la capacidad de respuesta de los bomberos y garantiza un servicio más ágil y eficaz ante cualquier emergencia".

Además, el presidente ha hecho hincapié en que "la Diputación sigue apostando por modernizar y ampliar los recursos del Consorcio Provincial de Bomberos, consciente de la importancia de ofrecer a los profesionales las mejores herramientas para desarrollar su labor".

"Con estas mejoras en Baza, damos un paso adelante en la protección de las personas y en la cobertura de un territorio extenso que necesita de un servicio rápido, preparado y bien equipado", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Baza, Pedro Ramos, ha indicado que estas nuevas instalaciones que el parque de bomberos del municipio sea "una referencia en toda la provincia".

DETALLES DE LAS OBRAS

El parque de bomberos de Baza, construido a finales de los años ochenta, contaba con limitaciones de espacio que ahora han quedado solventadas gracias a esta actuación. En la zona del patio exterior y aprovechando una parcela colindante, se han levantado las nuevas instalaciones destinadas a hangar y almacén.

El nuevo edificio cuenta con una superficie útil de 507,80 metros cuadrados, distribuida en varias plantas. En el sótano se ubican 124,60 metros cuadrados destinados a espacios de apoyo y almacenamiento, en la planta baja, 117,30 metros cuadrados se reservan para recepción y almacenamiento de materiales operativos. La planta cochera ofrece capacidad para vehículos de intervención, y, finalmente, la planta destinada a almacenes permite centralizar y organizar el material necesario para el servicio.

La construcción se ha realizado mediante estructura de hormigón armado con losa de cimentación, mientras que el hangar se ha ejecutado con estructura metálica y forjado, lo que garantiza mayor resistencia y funcionalidad.

OTRAS INVERSIONES

Coincidiendo con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, también se ha presentado un nuevo vehículo. Se trata de una unidad de transporte de personal con una inversión de 49.401 euros destinada a mejorar la operatividad y la formación del equipo del Parque de Bomberos de Baza.

Este parque, gestionado conjuntamente por el Ayuntamiento de Baza y el Consorcio Provincial de Bomberos, da cobertura a ocho municipios de la comarca como son Baza, Cúllar, Caniles, Zújar, Benamaurel, Cortes de Baza, Cuevas del Campo y Freila.

En total, el servicio atiende a una población de 37.763 habitantes en un área de 1.731 kilómetros cuadrados, buscando garantizar una respuesta eficaz ante emergencias en una amplia zona del norte de la provincia.