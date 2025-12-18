Desviado a Málaga el primer vuelo Nantes-Granada por niebla en el aeródromo de Chauchina

Archivo - Un avión de Volotea en una imagen de archivo - VOLOTEA - Archivo

GRANADA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer vuelo directo de la nueva ruta entre Nantes (Francia) y el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén ha sido desviado en la mañana de este jueves al Pablo Picasso de Málaga por los bancos de niebla que afectan a la visibilidad a primera hora de la mañana en el aeródromo de Chauchina, en el área metropolitana granadina, hacia donde está previsto que retome el viaje cuando despeje.

Así lo han indicado fuentes consultadas por Europa Press en la Diputación, que, junto con la Subdelegación del Gobierno en Granada, han convocado a los medios en la mañana de este jueves en el aeródromo granadino para la presentación de este vuelo de Volotea, que se verá retrasada.

El Patronato Provincial de Turismo ha desarrollado en los últimos días en Nantes una acción promocional en el marco de la estrategia de internacionalización del destino Granada, y en tanto Francia es "el principal país emisor de turistas europeos" hacia la provincia, según informó la Diputación este pasado martes a última hora.

La campaña se ha centrado en mostrar de manera audiovisual los principales enclaves turísticos de la ciudad de la Alhambra, así como en promocionar este primer vuelo directo Nantes-Granada.

El vídeo promocional de Granada exhibido en la ciudad francesa tiene una duración de 30 segundos y muestra de forma reiterada, durante un total de dos minutos, los principales enclaves turísticos de la ciudad. Además, se han proyectado piezas audiovisuales más breves de diez segundos de duración.

Esta iniciativa se enmarca en tres días de trabajo que arrancaban este pasado martes con la presentación de la campaña, articulada en dos líneas principales: la proyección en pantallas y la difusión a través de 'mupis'. Este pasado miércoles tuvo lugar por otro lado un encuentro con agentes de viajes.