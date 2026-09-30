Detenida con 20 gramos de cocaína en la zona del Granadal de Córdoba

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intervenirle un envoltorio con unos 20 gramos de cocaína durante un servicio de vigilancia en la zona de El Granadal.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se produjeron de madrugada, cuando agentes que patrullaban de paisano por la zona del citado polígono observaron a dos personas con una actitud sospechosa, que les hizo pensar que podrían estar consumiendo algún tipo de sustancia estupefaciente.

Al aproximarse al lugar e identificarse como policías, los intervinientes observaron cómo la mujer arrojaba un objeto al suelo, que, una vez localizado por los agentes, resultó ser un envoltorio con una sustancia en su interior, reconociendo la detenida que se trataba de cocaína, en una cantidad aproximada de 20 gramos, que había sido adquirida momentos antes.

Ante estos hechos, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional continúa reforzando su labor de vigilancia y control en la vía pública para la prevención y persecución de los delitos contra la salud pública. La ciudadanía puede colaborar facilitando cualquier información de interés a través del teléfono 091.