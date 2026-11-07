Detenida una acusada de robar más de 125.000 euros de los ahorros de un anciano de su familia en Luque (Córdoba)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Luque (Córdoba).
Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Luque (Córdoba). - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: sábado, 7 noviembre 2026 17:21
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LUQUE (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Baena a una mujer como presunta autora de un delito de hurto cometido en un domicilio del municipio de Luque tras sustraer supuestamente una caja de caudales con más de 125.000 euros en efectivo a un hombre de 91 años de edad, familiar de la detenida.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las actuaciones se iniciaron tras recibir los agentes de Baena varios avisos ciudadanos alertando de la posible sustracción de dinero a un vecino de avanzada edad de Luque, a quien, aprovechando la confianza y cercanía de este. Presuntamente hurtó del interior del domicilio el dinero en efectivo que guardaba desde hace años y abandonó de manera precipitada la vivienda.

Ante la gravedad de los hechos, los guardias civiles iniciaron las gestiones para el esclarecimiento del suceso, desplazándose al lugar e iniciando, de manera paralela, un dispositivo para la localización de la presunta autora del hurto.

La investigación y rápida intervención del Instituto Armado ha permitido detectar que la sospechosa se desplazaba en taxi hacia la localidad de Baena, por lo que se movilizaron rápidamente varias patrullas para interceptar el vehículo.

Finalmente, los agentes localizaron el vehículo y detuvieron a esta persona, interviniéndole en el interior de una maleta que portaba una caja de caudales con la totalidad del dinero en efectivo supuestamente sustraído.

Las diligencias instruidas, así como la persona detenida y los efectos recuperados, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

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