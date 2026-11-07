Un detenido por robo de bienes de valor histórico y cultural en una iglesia de Cuevas del Almanzora (Almería)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, en Cuevas del Almanzora. Entre los objetos sustraídos figuran monedas, candelabros y jarrones pertenecientes al patrimonio eclesiástico y cultural del templo, de elevado valor histórico y litúrgico.

La investigación comenzó tras recibirse un aviso que alertaba de la sustracción de diversas piezas del interior de la parroquia. Ante la relevancia de los bienes afectados, los agentes de la Sección de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial centraron sus actuaciones en esclarecer los hechos, identificar al responsable y localizar los objetos sustraídos, según ha señalado la Benemérita en una nota de prensa.

Así, una de las personas responsables de la parroquia descubrió el robo al acudir al templo y encontrar enseres eclesiásticos esparcidos por el suelo y parte del mobiliario abierto. Las pesquisas permitieron determinar que el presunto autor habría accedió al interior tras forzar la reja de una ventana, utilizando herramientas de construcción que se encontraban en el lugar, con motivo de las obras de rehabilitación del edificio.

Los trabajos estaban temporalmente paralizados por motivos administrativos, una circunstancia que el detenido habría aprovechado para entrar en el templo. Las gestiones de investigación realizadas por los agentes permitieron identificar y localizar al sospechoso, que fue detenido como presunto autor de un delito der robo con fuerza.

El detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza número 1, en funciones de guardia que decretó su ingreso en prisión provisional. Así, la investigación, desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, ha contado con la colaboración de la Policía Local de Cuevas del Almanzora.

La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, protegida como Bien de Interés Cultural, destaca por su exterior neoclásico y su interior barroco. Es el segundo templo religioso de mayor tamaño de la provincia de Almería, después de la Catedral, y constituye uno de los principales referentes del patrimonio histórico de la localidad.