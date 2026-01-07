Detenida por cultivar 160 plantas de marihuana en una vivienda de la zona Norte de Granada

Archivo - Plantas de marihuana incautadas en distrito Norte de Granada. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Norte de Granada a una mujer de 49 años como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico tras haber registrado una vivienda en la que se hallaron 160 plantas de marihuana.

La investigación policial comenzó después de recibirse cierta información que señalaba a un inmueble, situado en el distrito Norte de Granada, como el lugar donde existiría una plantación de interior de marihuana.

Después de realizar las comprobaciones oportunas para corroborar estos hechos, los agentes solicitaron la autorización judicial para realizar el registro.

Los agentes localizaron dos habitaciones dedicadas en exclusiva al cultivo de plantas de marihuana. En la primera de ellas, se incautaron de 65 plantas con un porte de un metro de altura, mientras que en la segunda se localizaron otras 95 plantas de unos 80 centímetros, todas ellas en estado de plena floración.

Ambas piezas disponían de todo lo necesario para favorecer el crecimiento de las plantas de marihuana, contando con sistemas de iluminación, ventilación y extracción.

Todos estos sistemas se encontraban alimentados a través de una acometida ilegal instalada sobre la red eléctrica, la cual fue desmantelada por el personal a servicio de la compañía Endesa.

Por otra parte, los policías también incautaron tres papelinas de cocaína, seis bolsas con restos de cogollos de marihuana y ocho teléfonos móviles. La detenida ya ha pasado a disposición judicial.