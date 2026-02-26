Detenida en Granada una empleada que se habría apropiado de más de 32.000 euros de la anciana a la que asistía

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a una mujer de 35 años como supuesta autora de un delito de hurto continuado, tras al parecer haberse apropiado de más de 32.000 euros en metálico de dos cuentas bancarias pertenecientes a una octogenaria con problemas de movilidad y visión a la que asistía en su domicilio. Habría practicado para ello cerca de medio centenar de extracciones en cajeros automáticos de distintas localidades del área metropolitana,

La detenida, que no poseía antecedentes policiales, ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, según ha detallado en una nota de prensa este jueves la Policía Nacional, que ha apuntado a que la investigación comenzó tras la denuncia el pasado enero de la propia víctima por la desaparición de dinero de sus cuentas.

Nada más iniciar las primeras averiguaciones, los agentes pudieron comprobar que se habían realizado cerca de medio centenar de extracciones en distintos cajeros a lo largo de siete meses, comprobando que "en cada movimiento se sacaban entre 200 y 1.000 euros con cargo a alguna de las dos cuentas que poseía la víctima".

También pudieron constatar que dichas extracciones habrían comenzado coincidiendo con la contratación de una asistenta, sobre la cual la propia víctima había depositado sus sospechas desde un principio. Así las cosas, los policías averiguaron que la empleada, de nacionalidad española, "era la que acompañaba mensualmente, debido a sus problemas de movilidad, a la octogenaria a realizar una única extracción de dinero de su cuenta para los gastos del mes por un importe fijo y siempre la misma cantidad".

A causa, por otro lado, de sus problemas de visión, la asistenta habría sido quien realizaba dichos cobros en el cajero, "conociendo perfectamente las claves de acceso a las dos cuentas". A pesar de que la anciana guardaba escondidas las libretas en su dormitorio, la investigada "las habría encontrado y hecho uso de las mismas para sacar, en conjunto, más de 32.000 euros sin autorización de la legítima propietaria entre los meses de junio y diciembre del pasado año en distintos cajeros de la capital y pueblos del cinturón".