Detenida en Granada una joven sorprendida 'in fraganti' cuando robaba en el interior de un domicilio

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Sur de Granada capital a una mujer de 25 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza, tras haber sido sorprendida en el interior de un domicilio después de al parecer "haber forzado dos cerraduras de la puerta principal de acceso con un destornillador".

La detenida ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa sobre unos hechos que comenzaron a última hora de la tarde, momento en el que una llamada comunicó la presencia de dos mujeres que estarían intentando robar en el interior de un domicilio del distrito Sur.

Una dotación policial fue allí enviada por la sala del 091. Momentos después, los agentes accedieron al portal de la dirección indicada, subiendo hasta la planta donde se encontraba la vivienda en cuestión.

Una vez allí, los agentes encontraron a los propietarios de la vivienda, quienes relataron que habían sido advertidos por los vecinos de la presencia de dos desconocidas en el rellano que, en esos momentos, estaban forzando las cerraduras de la puerta de acceso al piso de su propiedad. De manera paralela estos avisaron al 091 de lo que estaba sucediendo.

Nada más comenzar la inspección del inmueble, los agentes hallaron que la puerta de acceso a la vivienda se encontraba doblada, mientras que, colocadas en el suelo, pudieron ver dos cerraduras forzadas junto al instrumento presuntamente utilizado para ello, un destornillador.

A continuación, tras franquear la puerta, los policías sorprendieron en el salón de la vivienda a una mujer de 25 años, la cual no pudo dar una respuesta lógica para su presencia en el interior de un inmueble ajeno.

Después de ser identificada, dicha mujer fue detenida y trasladada hasta dependencias policiales. Según pudieron saber los agentes, una segunda mujer habría participado de estos hechos, habiendo abandonado el lugar antes de la llegada de los mismos, por lo que la investigación sigue abierta.