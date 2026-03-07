Detenida una mujer como presunta autora del homicidio de un hombre en Montemayor (Córdoba)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTEMAYOR (CÓRDOBA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto este sábado una investigación acerca de la muerte de un hombre durante la madrugada en el municipio cordobés de Montemayor, suceso por el cual se ha procedido a la detención de una mujer como presunta autora del homicidio, según han confirmado fuentes oficiales del instituto armado a Europa Press.

La patrulla de la Benemérita se personó en el lugar de los hechos tras recibir un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía sobre las 3,00 horas, en el que informaban del fallecimiento de un varón de 41 años. Según ha detallado la Guardia Civil, la víctima presentaba heridas compatibles con arma blanca y los servicios sanitarios que asistieron confirmaron su muerte.

Por su parte, el 112 ha indicado en declaraciones a esta agencia que en un principio se recibió un aviso por parte de un particular sobre las 2,15 horas de la noche informando de una emergencia sanitaria en dicha localidad.

En este contexto, los agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por su presunta implicación en este homicidio, aunque aún se desconoce su presunta relación o vinculación con la víctima. Por ello, la detenida está a la espera de pasar a disposición judicial y se están instruyendo las diligencias instruidas. De este modo, el instituto armado mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas de este suceso.