Detenida una persona e investigada otra en Palma del Río como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia

Archivo - Córdoba

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río a una persona, e investigado a otra, como presuntos autores de seis delitos de robo con fuerza en bares y establecimientos comerciales de la localidad, donde, autores desconocidos, tras forzar la entrada a los mismos, habían llegado a sustraer más de 5.000 euro y varios décimos de lotería.

De esta manera, la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias denuncias presentadas en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Palma del Río, de varios robos en bares y establecimientos de la localidad Palmeña, durante el último trimestre de 2025, según ha señalado la Benemérita en una nota de prensa.

Ante esto, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos obteniendo, tras realizar las pertinentes inspecciones técnico oculares en los lugares donde se habían cometido los robos, que varios de ellos poseían "un modus operandi muy similar en su ejecución, además de aprovechar el incremento de las recaudaciones por la temporada navideña en ese tipo de comercios".

Fruto de las gestiones practicadas, los agentes de la Guardia Civil, obtuvieron pruebas e indicios suficientes que permitieron identificar a los presuntos autores como dos varones, con domicilio en la localidad de Palma del Río, desde donde se desplazaban a las diferentes ubicaciones de los objetivos, retornando rápidamente a su domicilio con el dinero y efectos sustraídos, dificultando así su detención.

Finalmente, la Guardia Civil pudo vincular a los presuntos autores con un total de seis delitos de robo con fuerza, consiguiendo esclarecer todos ellos, por lo que procedió a la localización y detención de uno de los presuntos autores, e investigación del otro.