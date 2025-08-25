Detenida como presunta autora de robar joyas por valor de 3.000 euros en una vivienda de Llanos del Sotillo (Jaén)

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 37 años de edad, vecina de Andújar (Jaén), como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda habitada en la pedanía de Llanos del Sotillo, perteneciente al citado municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de junio, cuando se recibió una denuncia por la sustracción de joyas por valor de unos 3.000 euros, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

Además de la inspección técnico-ocular en el inmueble para obtener todos los indicios posibles, los agentes llevaron a cabo un amplio dispositivo de inspección en comercios de compra y venta de oro, que dio sus frutos con la localización de las joyas sustraídas.

La detenida y las piezas de joyería que habían sido sustraídas y recuperadas por los agentes fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.