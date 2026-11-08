Detenidas 22 personas e intervenidas más de 13.000 plantas de marihuana y 3,3 kilos de cocaína rosa en Granada

Plantación de marihuana desmantelada por Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha desarrollado durante los días 3, 4 y 5 de noviembre un amplio dispositivo contra el cultivo, almacenamiento y tráfico de drogas en diferentes puntos de la provincia, deteniendo a un total de 22 personas e interviniendo más de 13.000 plantas de marihuana y 3,3 kilos de cocaína rosa.

Estas intervenciones se enmarcan en el Servicio de Alto Impacto que viene ejecutando la Comandancia para intensificar la lucha contra el narcotráfico y los delitos asociados.

Durante estas tres jornadas, las distintas unidades participantes han llevado a cabo concretamente 13 operaciones policiales y 33 entradas y registros, que han permitido intervenir 13.165 plantas de marihuana, más de 24 kilogramos de cogollos de marihuana, 3.328 gramos de cocaína rosa, 1.613 gramos de hachís y 34 gramos de cocaína, además de una carabina de aire comprimido, munición y 19.831 euros en efectivo.

El balance provisional asciende a 22 personas detenidas y al menos 11 investigadas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y falsedad documental. Varias investigaciones continúan abiertas, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Uno de los hallazgos más relevantes del dispositivo tuvo lugar en Pulianas, donde agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Maracena detuvieron a dos varones e intervinieron 3.328 gramos de cocaína rosa y 4.506 gramos de cogollos de marihuana envasados al vacío, además de útiles relacionados con el tráfico de drogas.

Durante esta investigación también se detectó una presunta defraudación de fluido eléctrico y se investigó a uno de los detenidos por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la utilización de documentación italiana. Sobre esta persona constaba una prohibición de entrada en el espacio Schengen registrada por las autoridades italianas.

La intervención de esta importante cantidad de cocaína rosa constituye uno de los principales resultados de las operaciones desarrolladas, al que se suma el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en diferentes municipios de la provincia.

LOJA

Otra de las operaciones de mayor relevancia se ha desarrollado en Loja, donde el Grupo Operativo del Servicio de Alto Impacto, con base en Dúrcal, ha investigado a una organización criminal presuntamente dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de grandes partidas de marihuana con destino a diferentes puntos de España y del extranjero.

La investigación permitió localizar inmuebles utilizados como centros de almacenamiento y preparación de la droga para su posterior distribución. Como resultado, han sido detenidas cinco personas y se han practicado tres entradas y registros, interviniéndose 11,605 kilogramos de cogollos de marihuana y 19.831 euros en efectivo.

La operación continúa abierta, permaneciendo otras tres personas pendientes de detención, dos de ellas de nacionalidad neerlandesa. Esta investigación supone un avance en la lucha contra las estructuras criminales que se encargan de almacenar, transportar y comercializar la marihuana producida en la provincia, extendiendo su actividad delictiva más allá del ámbito local.

Durante la tercera jornada, la Guardia Civil desarrolló nuevas operaciones contra el cultivo ilegal de marihuana en distintos municipios. En el término municipal de Íllora, concretamente en Obéilar, Íllora y Tocón, se practicaron tres entradas y registros, interviniéndose 1.062 plantas de marihuana.

En la barriada de Las Flores, en Pinos Puente, los agentes practicaron siete registros, interviniendo 2.379 plantas de marihuana y un cartucho de munición del calibre 9 milímetros corto. En Caniles se localizaron cuatro plantas de marihuana de grandes dimensiones, con un peso conjunto de 14,4 kilogramos. Asimismo, en Alhendín se intervinieron otras 151 plantas.

Durante las dos primeras jornadas, la Guardia Civil intervino 9.569 plantas de marihuana en diferentes municipios de la provincia. En Salobreña se localizaron 53 plantas; en Cájar, 521; y en Pinos Puente, distintas operaciones permitieron intervenir 1.702 plantas.

En Calicasas se intervinieron 165 plantas y 4.200 gramos de cogollos secos. En Moraleda de Zafayona se localizaron 1.427 plantas, 4.815 gramos de marihuana y una carabina de aire comprimido.

ATARFE Y ALHENDÍN

La operación de mayor entidad por el número de plantas intervenidas se desarrolló en Atarfe y Alhendín, donde siete entradas y registros permitieron intervenir 5.701 plantas de marihuana, 1.613 gramos de hachís, 34 gramos de cocaína y 75 gramos de cogollos secos.

Las operaciones han sido desarrolladas por distintas unidades de investigación de la Comandancia de Granada, entre ellas los Equipos ROCA, los Equipos Básicos de Inspecciones Oculares, las Áreas de Investigación y el Grupo Operativo del Servicio de Alto Impacto.

Los dispositivos han contado con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), que ha participado en las entradas y registros y en las labores de seguridad.

Las investigaciones también han permitido detectar diversas instalaciones de cultivo interior abastecidas presuntamente mediante conexiones fraudulentas a la red eléctrica, con los consiguientes riesgos para la seguridad de los inmuebles y sus ocupantes.