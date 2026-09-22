Tres detenidos por robar móviles de alta gama en tiendas de Sevilla y Córdoba valorados en 29.000 euros

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas a los que se les ha atribuido hasta el momento un total de ocho hechos delictivos por robos de dispositivos móviles en las provincias de Córdoba y Sevilla, con un valor superior a los 29.000 euros presuntamente en la comisión de varios delitos de robo con fuerza en diversos establecimientos de telefonía móvil ubicadas en las provincias de Córdoba y Sevilla.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación llevada a cabo por componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de La Rinconada tuvo inicio el pasado mes de julio tras la sustracción en un establecimiento de La Rinconada (Sevilla) de cuatro terminales móviles de alta gama valorados en 4.500 euros.

De esta manera, se abrió una línea de investigación estableciendo el modus operandi de los presuntos autores, quienes accedieron al establecimiento en horario comercial como si de clientes se tratasen, para en un momento de descuido de la empleada arrancar cuatro terminales de forma violenta de los sistemas de sujeción dándose la huida a la carrera.

Posteriormente, el pasado 24 de agosto la benemérita constató un nuevo hecho delictivo en el mismo establecimiento y con el mismo modus operandi, llegando a sustraer en esta ocasión hasta trece terminales valorados en 3.900 euros.

Asimismo, gracias a la colaboración ciudadana la Guardia Civil obtuvo diversas informaciones y características de los autores, así como de los medios utilizados para su huida, que coincidían dichas características con la de los principales sospechosos sobre los que la Guardia Civil había centrado sus pesquisas, lo que sirvió identificar plenamente a dos de los tres presuntos autores de los robos, e igualmente se obtuvieron los datos necesarios para la identificación del vehículo utilizado para los desplazamientos.

Por otro lado, el pasado 2 de agosto se tuvo conocimiento de un nuevo robo de similares características ocurrido en Puente Genil (Córdoba), ante lo que se procedió a la detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio, hurto agravado, delito de daños y pertenencia a grupo criminal, siendo decretado por la Autoridad Judicial su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descarta su implicación en nuevos hechos.