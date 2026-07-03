Detenido con 50 gramos de cocaína en la caja fuerte del hotel en el que se hospedaba en Jaén capital

Imagen de la droga y efectos intervenidos en el registro de la habitación en la que se alojaba el detenido - CNP

JAÉN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la capital jiennense a un hombre al que se le han intervenido 50 gramos de cocaína en la caja fuerte de la habitación del hotel en el que se hospedaba. Se le ha imputado inicialmente un delito contra la salud pública.

La operación se ha llevado a cabo después de que la Policía Nacional recibiera informaciones que apuntaban a la posible presencia de un individuo en un hotel de la ciudad de Jaén, con una elevada cantidad de droga y de dinero en metálico.

Los agentes desplegaron un dispositivo que culminó con la localización y posterior detención del sospechoso en las inmediaciones del hotel en el que se alojaba.

Posteriormente, en el registro de su habitación, los agentes hallaron e intervinieron un total de 50 gramos de cocaína, listos, presuntamente, para su posterior distribución y venta, los cuales se encontraban repartidos entre la caja fuerte y en distintos escondite de la habitación.

Tanto el detenido como la sustancia intervenida, así como las diligencias policiales, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.