Detenido con 768 plantas de marihuana en Guadalcázar (Córdoba)

GUADALCÁZAR (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado un cultivo de marihuana con 768 plantas en la localidad de Guadalcázar y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de dicha sustancia y un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha informado la Benemérita, las investigaciones se iniciaron en el mes de agosto, tras recibir los agentes varias informaciones que apuntaban a la existencia de frecuentes cortes de luz en una zona de la localidad, así como un fuerte olor a marihuana.

Fruto de dicha colaboración, se localizó una vivienda que contaba con un enganche ilegal a la red eléctrica y que desprendía un fuerte olor a marihuana. Ante ello, la registraron y localizaron en su interior un cultivo tipo 'indoor' de marihuana, que albergaba unas 760 plantas de dicha droga, en avanzado estado de crecimiento y floración, que ha sido totalmente desmantelado.

Ante este hallazgo, han detenido al propietario de la plantación como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, dado que la vivienda para alimentar la maquinaria mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica.

El detenido, la droga, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.