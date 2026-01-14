Detenido acusado de un intento de robo en una tienda de ropa de Granada agrediendo al cliente que lo descubrió

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en el centro de Granada capital - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón de 64 años como supuesto responsable de un intento de robo con violencia o intimidación ocurrido en una tienda de ropa del distrito Centro de la capital granadina durante el que habría sido sorprendido por un cliente al que habría agredido para "poder emprender la huida".

Fue después de que este cliente hubiera avisado a la dependienta de lo que estaba ocurriendo cuando se produjo el forcejeo entre ambos del que resultó la supuesta agresión, según ha apuntado este miércoles en una nota de prensa la Policía Nacional, que ha detallado que el detenido, con casi una veintena de antecedentes policiales, ya ha pasado a disposición judicial.

Una vez que la Policía Nacional recabó todos los datos de lo ocurrido, realizó una batida por el distrito hasta que pudo localizar al presunto responsable minutos después. Los hechos ocurrieron a media tarde en una conocida tienda de ropa de la zona. Una patrulla acudió al lugar comisionada por la sala del 091 donde, según manifestación del requirente, una persona que habría intentado robar le habría agredido y se habría dado a la fuga.

A l llegar a la tienda los agentes se entrevistaron con el agredido, de 62 años, el cual les manifestó lo ocurrido. Al parecer mientras se encontraba en la tienda había entrado también al interior lo que parecía ser un cliente con actitud sospechosa, el cual a los pocos segundos de su entrada "había sido perdido de vista por la empleada".

Poco tiempo después, la trabajadora escuchó ruido en el almacén del establecimiento y al acudir al lugar, encontró en el interior a dicho individuo. Le pidió que abandonara inmediatamente el almacén y las instalaciones, respondiendo supuestamente este varón "de forma chulesca y desafiante".

Antes de que abandonase las instalaciones, el requirente se percató de que el ladrón llevaba escondido al parecer dentro de su chaquetón una prenda de vestir, comunicándole este extremo a la empleada. Por tal motivo, el ladrón habría reaccionado de forma violenta acusando al cliente de "chivato" y se inició un forcejeo cuando el autor del robo "intentó huir sin devolver la prenda escondida".

En dicho forcejeo el ladrón habría agredido al requirente, que ha formalizado denuncia, con un puñetazo en la mandíbula y una patada en la entrepierna, consiguiendo emprender la huída pero sin llevarse la prenda de ropa.