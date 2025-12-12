Detenido acusado del robo de un coche en Castell (Granada) tras apoderarse de 650 euros en metálico

Archivo - Un agente de la Guardia Civil inspecciona archivos en un ordenador - EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL - Archivo

CASTELL DE FERRO (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de delitos de robo con fuerza en el interior de dos coches de los que habría sustraído 650 en metálico y las llaves de un turismo que posteriormente se habría llevado, todo ello en la misma noche en la localidad de Castell de Ferro, en término municipal de Gualchos, en la costa de Granada.

Los robos tuvieron lugar el pasado día 10 de diciembre, cuando el ahora detenido habría accedido al interior de dos vehículos estacionados en la vía pública. En uno de los casos fracturó al parecer el cristal de una de las ventanillas y, en el otro, habría forzado la cerradura. Como resultado de estos robos, el presunto autor, según ha informado la Guardia Civil en una nota, "se apoderó de 650 euros en efectivo, herramientas valoradas en 300 euros y las llaves de un turismo, que posteriormente sustrajo".

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil del Puesto de Castell de Ferro inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Gracias a la colaboración ciudadana y a los indicios recabados, los agentes lograron identificar al presunto autor, un conocido delincuente de la zona con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Después de su localización, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y otro de sustracción de vehículo a motor.