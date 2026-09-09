Detenido en Cabra (Córdoba) un hombre con una veintena de dosis de cocaína, MDMA, marihuana y hachís

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CABRA (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional, mientras ejercían sus funciones preventivas en la zona del botellón de la Feria Real de Cabra (Córdoba), ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras hallar en su poder una veintena de dosis de diversas sustancias estupefacientes.

Según informa la Policía en una nota, los hechos se produjeron el pasado día 6 de septiembre, cuando los funcionarios, mientras realizaban una patrulla a pie en el marco del dispositivo de seguridad previsto para las fiestas, observaron a un grupo de personas que al percatarse de la presencia policial se separó de forma apresurada.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a su identificación de uno de ellos y en el registro de sus pertenencias, los agentes localizaron una papelina de una sustancia que resultó coincidir con las características de otras sustancias que posteriormente localizaron entre las pertenencias del ahora detenido, por lo que se le formuló la correspondiente propuesta para sanción administrativa.

Al registrar las pertenencias del detenido, los agentes hallaron una veintena de dosis de distintas sustancias, entre ellas cocaína, MDMA, marihuana y hachís, además de dos teléfonos móviles y casi 300 euros en efectivo, fraccionado en distintos billetes. Preguntado por los agentes acerca de la sustancia y el dinero que portaba, el hombre reconoció que se dedicaba a la venta de este tipo de sustancias.

En vista de los hechos, los funcionarios procedieron a su detención in situ como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales.