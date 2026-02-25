Detenido tras causar daños por cerca de mil euros en una habitación de hotel en Granada

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Centro de Granada a un hombre de 41 años por provocar daños en la habitación del hostal en el que se alojaba por un valor cercano a los mil euros.

Los hechos comenzaron sobre las cinco de la mañana, cuando el cliente, al no poder acceder a su habitación, rompió el pomo y la cerradura de la puerta que da acceso al pasillo, ya que no encontraba las llaves.

Antes de acceder a la habitación, lugar donde se encontraba alojado el presunto autor, los agentes comprobaron la existencia de cristales rotos por el suelo.

Seguidamente, los policías junto con el propietario del negocio, accedieron al interior de la habitación, observando numerosos daños.

El colchón se encontraba con varios cortes ocasionados con un objeto afilado, la lámpara de la mesita de noche fracturada, al igual que el aparato de televisión por su parte trasera.

También había daños en una cafetera, vasos y otros elementos del mobiliario. Todo ello valorado en una cifra cercana a los 1.000 euros.

En el momento de la detención, los agentes le encontraron en uno de los bolsillos del pantalón un arma blanca, motivo por el que, además de ser imputado como presunto autor de los daños causados, fue propuesto para una sanción administrativa. Ya ha pasado a disposición judicial.