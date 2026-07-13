Detenido un conductor tras huir con droga a gran velocidad por Pinos Puente (Granada)

Hachís. - GUARDIA CIVIL

PINOS PUENTE (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido, en la localidad de Pinos Puente (Granada), a un individuo de 21 años por su presunta implicación en un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras localizarle ocultos entre su ropa 38 gramos de hachís.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado lunes día 6, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Pinos Puente circulaba por la localidad en sus labores de prevención de la seguridad ciudadana.

Al pasar por una de las calles del municipio, los agentes observaron un vehículo detenido, ocupado por dos varones, junto al cual había un grupo de jóvenes que interactuaba con ellos.

Al percatarse de la presencia policial, el vehículo realizó una maniobra evasiva y se dirigió a gran velocidad hacia una calle contigua.

Ante esta situación, los guardias civiles se dispusieron a darle el alto, con las preceptivas señales luminosas y acústicas, consiguiendo finalmente detener su marcha.

Seguidamente, los agentes llevaron a cabo la identificación de los ocupantes y un cacheo superficial de seguridad, tras el cual se localizó en el pantalón de uno de los varones una tableta de hachís, dos dosis de la misma sustancia y dinero en billetes arrugados.

Como resultado de estos hechos, se procedió a la detención de esta persona y a su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.