Detenido en Córdoba un acusado de robar en el interior de varios vehículos en el barrio de Levante

Efectos recuperados por la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo tras ser sorprendido portando efectos que había sustraído previamente de varios vehículos estacionados en el barrio de Levante.

Según informa la Policía en una nota, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 21 de enero, cuando un ciudadano alertó al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (Cimacc-091) de que un individuo se estaba dedicando a manipular las puertas de vehículos estacionados en la barriada de Levante.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, cuyos agentes localizaron a una persona en actitud sospechosa y procedieron a su identificación. Durante el registro de seguridad, los agentes encontraron entre sus pertenencias un teléfono móvil y una cartera con documentación.

Ante las sospechas de los actuantes de que dichos efectos pudieran haber sido sustraídos, realizaron las gestiones pertinentes, comprobando que tanto el terminal como la cartera habían sido sustraídos de dos vehículos diferentes, estacionados en distintos puntos del barrio, a los que habría fracturado el cristal para acceder a los objetos.

Tras las gestiones practicadas, los agentes localizaron a los legítimos propietarios de los objetos, que les fueron devueltos. El dueño de la cartera tuvo conocimiento del robo y recuperación de su cartera por la Policía Nacional. El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, si bien los agentes intervinieron otros efectos cuya procedencia aún se investiga, por lo que la investigación continúa abierta.