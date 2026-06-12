Detenido en Córdoba por robar en el domicilio de un anciano mientras dormía

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba al presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio cometido en el interior de una vivienda del centro de la ciudad, cuya víctima era un varón de avanzada edad que padece deterioro cognitivo.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos tuvieron lugar el día 8 de junio cuando la hija de la víctima, quién ejerce como cuidadora de su padre, observó, a través de la aplicación de vídeo vigilancia de la que disponía, que en el salón del domicilio familiar había un varón desconocido, que estaba en el interior de la vivienda. Éste aprovechó que el anciano dormía en un sillón para sustraer distintos objetos del hogar, no llegando la víctima a percatarse en ningún momento de lo ocurrido.

Así, los agentes solicitaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en el domicilio, en las que se podía observar con claridad al individuo moviéndose por el interior de la vivienda. Fruto de la investigación policial, identificaron al presunto autor de los hechos, quien cuenta con antecedentes por la comisión de otros delitos contra el patrimonio cometidos con anterioridad.

Inmediatamente, la Policía Nacional inició un dispositivo para la localización del presunto autor, siendo finalmente detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente por un delito de robo con fuerza en domicilio.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de la autoprotección, recomendando para ello, entre otros, instalar sistemas de vídeo vigilancia homologados en los domicilios, y anima a comunicar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono de emergencias 091.