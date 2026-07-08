Detenido en Córdoba por robar un maletín y enseres de una furgoneta en el Campo de la Verdad

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este martes a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una furgoneta, de donde supuestamente sustrajo diversos efectos, entre ellos un maletín y otros enseres, en la zona del Campo de la Verdad de la capital cordobesa.

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos tuvieron lugar sobre las 6,00 horas, cuando patrullas que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana fueron comisionadas por el Cimacc 091 tras recibirse el aviso de un testigo, quien manifestó haber observado a un individuo fracturando y registrando el interior de una furgoneta.

Inmediatamente, varios agentes se personaron en el lugar, localizando el vehículo con la puerta delantera forzada, el interior revuelto y un panel de separación entre la zona de carga y el habitáculo del conductor arrancado.

Posteriormente, durante las labores de búsqueda en la zona del Sector Sur, los indicativos policiales interceptaron a un individuo que coincidía con la descripción física y vestimenta aportada por el requirente, portando un maletín en cuyo interior contenía herramientas y otros efectos relacionados con los hechos. Por este motivo, ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

Tras las gestiones oportunas, la Policía Nacional localizó al propietario del vehículo afectado, quien reconoció como propios los objetos recuperados, siendo estos entregados al mismo.