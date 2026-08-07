Un detenido tras desmantelar un punto de venta de droga en Torreblascopedro (Jaén)

Efectos intervenidos durante la operación - GUARDIA CIVIL

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil han desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en Torreblascopedro (Jaén) y ha detenido a un vecino del municipio de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un individuo podría estar distribuyendo cocaína y otros tipos de sustancias estupefacientes en la citada localidad.

Para ello, utilizaba un inmueble que servía tanto para almacenar y distribuir las sustancias como para atender a los consumidores. Esta actividad había generado alarma social debido al constante tránsito de compradores durante las 24 horas del día.

Según ha informado el Instituto Armado, el implicado empleaba el método conocido como 'telecoca' para la distribución de la droga. Este sistema consistía en acordar las entregas mediante llamadas telefónicas o aplicaciones de mensajería instantánea, concertando posteriormente puntos de encuentro con los clientes para suministrarles las sustancias.

Tras una minuciosa investigación y una vez obtenidos los indicios necesarios, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble y a la detención del presunto autor.

Durante el registro de la vivienda, la Guardia Civil intervino 600 gramos de derivados del cannabis --marihuana y hachís--, metanfetaminas preparadas para poner en circulación unas 260 dosis, diez dosis de cocaína y diversas sustancias destinadas al corte de la droga.

Asimismo, los agentes se incautaron de 9.055 euros en efectivo que portaba el detenido, un monopatín que utilizaba para realizar la distribución de las sustancias, básculas de precisión y la maquinaria necesaria para el envasado y la distribución al menudeo de las sustancias estupefacientes.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas por los agentes ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.