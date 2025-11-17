Detenido en Granada por el robo en un trastero de cien paquetes de mensajería pendientes de entrega

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a hombre de 37 años en relación con el robo en un trastero de hasta cien paquetes de mensajería pendientes de entrega, para lo que se hizo uso de una motocicleta robada.

Los hechos se produjeron de madrugada en un trastero del Distrito Centro de Granada, donde varias personas desconocidas fracturaron la puerta y accedieron al mismo, sustrayendo hasta cien paquetes de mensajería pendientes de entregar el día siguiente, como así denunció la víctima y perjudicado, un varón de 40 años.

Esta persona tuvo además conocimiento por un compañero del sector de que en la explanada del Palacio de Congresos aparecieron numerosos paquetes vacíos, pudiendo ser los restos del material sustraído en los hechos.

A raíz de la denuncia, los agentes de Policía Nacional iniciaron las pesquisas para averiguar lo que había ocurrido e intentar identificar a los presuntos responsables.

En la investigación se pudo constatar que durante la noche se habían producido dos accesos nos permitidos en los trasteros que tenían en común a una misma persona, el ahora detenido.

En el primero de ellos accedió a pie con un individuo también identificado, cargando los paquetes robados en sacas y transportándolos en una carretilla.

En el segundo, lo hizo acompañado de un compinche distinto, utilizando en esa ocasión para el transporte una motocicleta que fue denunciada como sustraída y recuperada horas después.

Cinco días después de los hechos y con dos de los presuntos responsables identificados (los que accedieron al trastero en la primera ocasión), los agentes pudieron localizar al primero de ellos dentro de un local abandonado del distrito centro.

En el interior del local los policías encontraron dos de las sacas con las que el detenido sustrajo paquetes del trastero y también descubrieron una guitarra española cuya desaparición también había sido denunciada días atrás.

El detenido, un varón de 37 años con una veintena de antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial y el caso sigue abierto para la localización del segundo identificado.