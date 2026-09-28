Detenido en Granada tras ser sorprendido con nueve gramos de 'tusi' y una 'taser' en un vehículo de alta gama

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional de Granada ha detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras haber sido sorprendido cuando circulaba a gran velocidad en un vehículo de alta gama con una táser y cerca de nueve gramos de sustancia estupefaciente conocida como 'tusi' o cocaína rosa.
Los hechos tuvieron lugar cerca de las dos de la madrugada en una calle del distrito Norte, momento en el que una dotación policial observó un vehículo de alta gama que circulaba a gran velocidad y de forma temeraria.
Los agentes lograron interceptarlo y comprobaron que estaba ocupado por dos varones. Uno de ellos, el que conducía el vehículo, de 42 años y con antecedentes, comenzó a manipular un objeto dentro del habitáculo de forma rápida.
Por otra parte, el que ocupaba el asiento del copiloto era otro varón de 36 años con numerosos antecedentes policiales, los últimos vinculados al robo de cobre en ese mismo distrito.
Durante la identificación del primer individuo y, concretamente, durante la inspección de sus pertenencias, éste sacó del interior de un bolso bandolera un dispositivo inmovilizador eléctrico, tipo táser, el cual fue incautado por los policías.
Debajo del asiento del copiloto apareció una bolsita transparente con cerca de nueve gramos de tusi. Por todo ello se llevó a cabo la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas y la incautación de la sustancia estupefaciente para su destrucción. El detenido ya ha pasado a disposición judicial.