Detenido el hombre acusado de apuñalar a un joven tras Halloween en la fuente de las Batallas de Granada

Pasamontañas y gorra intervenidos al acusado de apuñalar a un hombre en Halloween en Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada ha detenido al individuo que presuntamente asestó dos puñaladas a un hombre de 30 años en el entorno de la fuente de las Batallas tras la celebración de la noche de Halloween.

La víctima resultó "gravemente" herida tras recibir una puñalada en el pecho, a la altura del corazón, y otra en el brazo izquierdo, cerca de la axila durante un altercado que, según las primeras hipótesis policiales en aquel momento, pudo desencadenarse por alguna "rencilla previa".

El responsable de la tentativa de homicidio, tras huir, había conseguido eludir la acción policial hasta este pasado lunes, cuando una patrulla de barrio lo localizó en un vehículo, según ha detallado la Policía Local a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

El hombre ocultaba su rostro bajo una gorra y entre sus pertenencias llevaba un pasamontañas. A la hora de identificarse quiso hacerlo con el DNI de otra persona, pero "no consiguió engañar" a los agentes y fue arrestado.

Los hechos ocurrieron sobre las 7,40 horas del 1 de noviembre. Un testigo informó a la Policía de que presenció cómo dos individuos, también de unos 30 años, abordaron a la víctima, la insultaron y la agredieron con un arma blanca antes de huir del lugar, según detallaron a Europa Press fuentes del 112.

Efectivos del servicio de emergencias 061 atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, donde fue estabilizada antes de ser trasladada en estado "grave" a un hospital de la ciudad.