Detenido un hombre acusado de forzar para robar la tienda de la Cofradía de El Abuelo, en Jaén

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 46 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido la semana pasada en el establecimiento El Encuentro, que gestiona la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, popularmente conocida como El Abuelo.

La investigación se inició tras la denuncia por parte de los responsables de la Cofradía, así como por el aviso de un viandante, que se percató de los daños en el escaparate de este local situado junto a la Catedral.

Al detenido se le acusa de haber fracturado el escaparate del local con una rejilla del sistema de alcantarillado. De esta forma, se hizo con pequeños objetos de culto a la imagen de El Abuelo.

Los investigadores pudieron identificar al presunto autor de los hechos y proceder a su detención a las pocas horas, cuando todavía iba vestido con la misma indumentaria que en el momento del robo, aunque no ha sido hasta este martes cuando se ha dado a conocer la detención.

La investigación continúa abierta ya que en la misma madrugada en la que tuvo lugar el robo en la tienda de El Abuelo, tuvieron lugar hechos similares en otro establecimiento de la capital jiennense donde fracturaron el escaparate con una piedra.