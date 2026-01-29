Detenido un hombre buscado por un presunto delito de lesiones a la salida de una discoteca en Granada

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a través de una requisitoria de búsqueda policial a un varón de 29 años de edad como presunto autor de un delito de lesiones graves cometido en un una noche de celebración durante la pasadas navidades a un varón de 26 años.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, la víctima de la agresión perdió el conocimiento durante la misma, permaneciendo durante cinco días ingresada debido a la fractura de cráneo sufrida. La investigación, basada en medios técnicos y testigos, logró identificar al presunto responsable de los hechos, el cual cuenta con una docena de antecedentes previos por hechos de diversa naturaleza.

La búsqueda policial ha permitido que semanas después esta persona haya podido ser identificada por una patrulla y llevada a cabo su detención el pasado martes. El arrestado ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar avanzada la madrugada, cuando una de las numerosas celebraciones de las navidades estaba llegando a su fin y los asistentes empezaban poco a poco a marcharse. A la víctima, de 26 años, se le acercaron una muchacha joven y un muchacho un poco más mayor rapado y con tatuajes; el joven le preguntó si le gustaba su amiga, negando ese extremo el posteriormente agredido y terminando ahí la conversación.

Minutos más tarde, en el parking al que fue la víctima a recoger su coche, se le volvió a acerca la misma pareja y el varón le preguntó si quería irse con ellos a un hotel a mantener relaciones sexuales con su amiga mientras él miraba, invitación que el chico declinó recriminándole que si estaba loco.

Al darse la vuelta parar irse del lugar, comenzó la agresión de la que el perjudicado no recuerda nada, solo despertarse horas después en el hospital. En el centro médico el joven ha estado ingresado durante cinco días debido a una fractura de cráneo, hematomas y diversas heridas de consideración.

Además, en posterior declaración, el afectado manifestó haber perdido su cartera con 150 euros, un teléfono móvil de alta gama y un cordón de oro valorado en 1.500 euros, sospechando que se lo pudieran haber sustraído durante la agresión.

Una vez se tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia del perjudicado al salir del hospital, desde el grupo de policía judicial competente se comenzó la investigación para la averiguación de los hechos.

Se sirvieron de medios tecnológicos así como de entrevistas a testigos de la agresión y al propio perjudicado, pudiendo determinar sin género de dudas la autoría del delito de lesiones graves. Se trata de un varón de 29 años con antecedentes previos por lesiones, riñas tumultuarias, robos hasta un total de una docena.

Ante la imposibilidad de localizarlo para ser oído en declaración, el grupo de investigación le activó una búsqueda que ha permitido su arresto. El pasado martes, una patrulla de seguridad ciudadana interceptó un vehículo y al identificar a sus ocupantes, uno de ellos era el presunto autor de la agresión, llevándose a cabo se detención y puesta a disposición de la autoridad judicial.