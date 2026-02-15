Detenido un hombre por instalar una cámara oculta en el dormitorio de una vivienda en Pilas (Sevilla)

El presunto autor logró captar en cinco ocasiones a dos de las mujeres desnudándose mientras se cambiaban de ropa en su Habitación. - GUARDIA CIVIL

MADRID/SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que instaló una cámara oculta en la habitación de una vivienda en Pilas, Sevilla. Su intención era obtener imágenes de dos de las mujeres que vivían en la casa mientras se cambiaban de ropa. Al detenido se le atribuye un delito contra la intimidad.

Estos hechos comenzaron en el mes de abril de 2024 y se prolongaron durante cuatro meses. El detenido era una persona allegada a los moradores de la casa y se encargaba del cuidado de uno de ellos.

Una de las víctimas se percató de la presencia del dispositivo en el dormitorio e interpuso una denuncia. Los agentes analizaron el contenido del mismo, corroborando que las mujeres habían sido grabadas hasta en cinco ocasiones desnudándose mientras se cambiaban de ropa.

Tras el registro de la habitación del supuesto autor, se ha incautado numeroso material telefónico e informático que aún sigue en estudio. Por ello, la investigación continúa abierta en el Puesto de la Guardia Civil de Pilas, no descartándose el hallazgo de más víctimas una vez analizados la totalidad de los dispositivos incautados.

El Juzgado en funciones de guardia del partido judicial de Sanlúcar la Mayor en Sevilla ha dictaminado medida cautelar de alejamiento del supuesto autor de las grabaciones hacia las víctimas en el marco de diligencias instruidas por el supuesto delito contra la intimidad.