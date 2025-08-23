Detenido un hombre como presunto autor de robos continuados en farmacias de Maracena (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MARACENA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 38 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de hurto en dos farmacias de la localidad de Maracena (Granada), según ha informado el Instituto Armado en una nota.

El modus operandi del autor consistía en aprovechar que las personas responsables de la atención al público estaban ocupadas en sus labores y no fijaban su atención en la puerta de entrada para, sin llegar a entrar en el interior de las farmacias, coger el primer producto accesible en la estantería cercana a la salida y marcharse.

Ha indicado que, si bien no eran hurtos de gran entidad, la sustracción repetida de productos de farmacia y parafarmacia que venía realizando desde el mes de abril en ambos establecimientos ha supuesto pérdidas de más de 1.200 euros en total.

Por ello, el área de investigación de la Guardia Civil de Maracena inició sus pesquisas tras tener conocimiento mediante las denuncias presentadas por los propietarios de ambas farmacias.

El desarrollo de las investigaciones de los guardias civiles, a partir de los datos recabados del testimonio de varios trabajadores y de las imágenes de los sistemas de videovigilancia revisados de manera minuciosa, pudo finalmente establecer la identidad del autor y su paradero. Tras ello, los agentes investigadores han detenido y puesto a disposición del Juzgado de Granada a este individuo por ser el presunto autor de un delito continuado de hurto.