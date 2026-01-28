Detenido un hombre por robar e intimidar con un cuchillo a un indigente en Granada

Imagen del cuchillo incautado. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Norte de Granada a un varón como presunto autor de un robo con violencia o intimidación a un indigente cometido mediante el uso de arma blanca, en este caso un cuchillo de 32 centímetros.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, una dotación policial ha localizado a dos individuos persiguiéndose de madrugada, y al intervenir, la presunta víctima del robo les había informado que otro varón le había amenazado con un cuchillo mientras dormía para robarle el dinero que tenía.

Durante la persecución al presunto agresor, los agentes le han visto tirar un objeto que resultó ser un cuchillo de 32 centímetros de hoja. Asimismo, los agentes policiales han afirmado que, antes de ser trasladado a dependencias policiales, el autor del robo había amenazado de muerte a la víctima en caso de que formulase denuncia.

No obstante, ha apuntado que el detenido, con medio centenar de antecedentes, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial. En contexto, la Policía Nacional ha dearrollado que los hechos tuvieron cerca del amanecer, cuando una patrulla de Policía Nacional de servicio en el Distrito Norte vio a dos individuos persiguiéndote en lo que parecía una pelea o una discusión.

Al preguntar al perseguidor por lo sucedido, esté contó a los agentes que, minutos antes, la persona a la que perseguía, mientras dormía en la calle, le había despertado amenazándole con un cuchillo en el cuello y sustrayéndole con intimidación todo el dinero que tenía en el bolsillo, que eran 15 euros, motivo por el que comenzó a perseguirle.

La patrulla procedió a intentar interceptar al presunto responsable del robo, el cual, poco antes de ser alcanzado, hizo un gesto de arrojar algo, escuchándose un ruido metálico cerca de un contenedor.

Los actuantes realizaron una requisa por las inmediaciones del contenedor donde habían visto caer el objeto, hallando un cuchillo de grandes dimensiones con 32 centímetros de hoja y mango de madera.

Además, al realizar el control de los objetos que portaba el detenido encontraron en su bolsillo los 15 euros que presuntamente pertenecían a la víctima. Por estos hechos se llevo a cabo la detención de este varón de 58 años, el cual, antes de ser trasladado a dependencias policiales, comenzó a amenazar a la víctima que estaba en las inmediaciones, gritándole que si le denunciaba le buscaría para apuñalarlo.

Los agentes durante las diligencias intentaron en numerosas ocasiones localizar a la víctima para tomarle declaración, no lográndolo al no tener un número de teléfono operativo ni un domicilio conocido. Esta persona, con casi medio centenar de antecedentes policiales a su cargo, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.