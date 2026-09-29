Detenido in fraganti mientras intentaba robar en un cajero automático en La Zubia (Granada)

Un guardia civil fuera de servicio alertó a sus compañeros de que un hombre estaba manipulando un cajero con un destornillador. Agentes de paisano pillaron al presunto ladrón in fraganti y lo pusieron a disposición judicial. - GUARDIA CIVIL

GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa, al ser sorprendido in fraganti mientras intentaba robar dinero en un cajero automático de una entidad bancaria de la localidad granadina de La Zubia.

Los hechos han tenido lugar durante la tarde de este pasado lunes, cuando agentes del área de investigación de la Guardia Civil de La Zubia fueron alertados por la Central Operativa de Servicios (COS) tras una llamada telefónica en la que un compañero fuera de servicio advirtió de la presencia de una persona manipulando el cajero con un destornillador.

Rápidamente los agentes se desplazaron al lugar y localizaron al individuo, quien ya había fracturado la pantalla del cajero y extraído varios cables con la intención de acceder al cajetín del dinero.

Al actuar de paisano, lograron aproximarse sin que este se percatara de la presencia policial y proceder a su detención inmediata. El detenido ya ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia de Granada.