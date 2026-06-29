Un detenido y un investigado por un robo en una vivienda rural de Andújar (Andújar)

Archivo - La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación y la detención/Archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otra, de 33 y 54 años de edad respectivamente, ambos vecinos de Andújar (Jaén), como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda rural.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por los propietarios de la vivienda, ubicada en una zona rural del término municipal de Andújar. Las gestiones de investigación practicadas por los agentes, unidas al análisis de los indicios y evidencias obtenidos durante la inspección ocular, permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables.

Además, se han recuperado efectos sustraídos valorados en aproximadamente 1.300 euros, que ya han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y el investigado, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.