Un detenido y un investigado en Villaralto (Córdoba) por dos robos cometidos en establecimientos hosteleros

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VILLARALTO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, dentro del marco de los servicios que vine desarrollando en la provincia de Córdoba en el marco del plan de mejora de seguridad en el sector del comercio, ha detenido a una persona y a investigado a otra como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y de dos robos con fuerza en interior de dos establecimientos de hostelería de la localidad cordobesa de Villaralto.

Según informa la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento el pasado mes de abril de 2025 de que se habían producido en la misma noche dos robos con fuerza en dos establecimientos de hostelería de Villaralto, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de los establecimientos sustrajeron, 800 euros en billetes y monedas fraccionados, bebidas alcohólicas y participaciones de lotería, valorado todo en unos 2.500 euros.

Por ello, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, se iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los robos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Las primeras investigaciones, unidas a la inspección ocular practicada, permitió comprobar que los robos habían sido cometidos con un mismo 'modus operandi'. Esto hizo sospechar a los investigadores de la Guardia Civil que podrían haber sido cometidos por un mismo grupo delictivo especializado en la comisión de este tipo delictivo.

El avance de la investigación permitió averiguar que un grupo delictivo asentado en la provincia de Badajoz se estaba dedicando a este tipo de actividad delincuencial y que el mismo podría estar operando en dicha provincia y otras limítrofes, así como que dicha organización estaba, al parecer, utilizando el mismo 'modus operandi' en la comisión de los delitos.

Por todo ello, los investigadores de la Guardia Civil centraron sus sospechas sobre ellos y, tras obtener indicios suficientes de su implicación en ambos robos, se procedió a la detención de uno de ellos y a la investigación de otro que se encuentra ingresado en prisión.

Durante el desarrollo de la investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Guardia Civil que actúa en la zona norte de la provincia, se ha contado con la colaboración del Equipo ROCA de Talarrubias (Badajoz). El detenido, el investigado y diligencias instruidas han sido entregadas a la autoridad judicial competente.