Detenido en Jaén un menor de 17 años acusado de propinar un golpe a un hombre que lleva 12 días en la UCI

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un menor de 17 años como presunto autor del golpe que recibió un hombre en plena calle en Jaén capital por el que lleva 12 días en la UCI sin que haya avances en su estado. El menor, tras ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, ya se encuentra ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, tuvieron lugar en la madrugada del día 25 de octubre en una calle del barrio de Peñamefécit, cuando se recibió llamada en el Servicio de Emergencias 112, alertando que dos personas habían salido corriendo, mientras que un varón se encontraba en el suelo, con heridas en la cabeza.

Un vecino vio desde su ventana a dos jóvenes que iban delante de la víctima, volviéndose uno de ellos y propinándole un fuerte golpe, lo que provocó que cayera al suelo inconsciente. Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias que trasladaron al herido hasta el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, donde desde entonces permanece en la UCI sin que hasta la hecha haya evolución en su estado.

Una vez que la mujer de la víctima formuló la denuncia en la Comisaría, ambos de nacionalidad china, los agentes procedieron a tomar declaración a varios testigos que identificaron al autor de los hechos como un menor de edad por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición del Juzgado de Menores que ha acordado con Fiscalía de Menores su ingreso en un centro de internamiento cerrado.