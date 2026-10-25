Detenido un joven de 21 años por robar móviles, tabaco y dinero en hasta diez ocasiones en Loja (Granada)

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GRANADA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Loja (Granada) a un hombre de 21 años por robar móviles, tabaco, dinero y productos de alimentación en hasta diez ocasiones en diversos establecimientos de la localidad.

Según ha referido el Instituto Armado en un comunicado, se investigan seis hurtos en establecimientos comerciales, dos hurtos en interior de vehículo, un robo con violencia y otro de robo con violencia e intimidación, así como un delito de lesiones.

La operación, llevada a cabo por el Área de Investigación y el Equipo ROCA de Guardia Civil de Loja, inició la investigación tras las primeras denuncias de las víctimas, que alertaban de que estos hechos se habrían producido desde el mes de septiembre.

El análisis de las imágenes captadas por varias cámaras permitió identificar al presunto autor, que ya era conocido por antecedentes policiales similares.

De esta forma, se determinó su presunta participación en seis hurtos cometidos en establecimientos comerciales del municipio y dos hurtos en el interior de vehículos, uno de ellos cuando el conductor se encontraba en el interior del turismo.

Asimismo, se le atribuye un robo con violencia cometido en otro comercio, donde el individuo forcejeó con el responsable del negocio cuando este trató de impedir la sustracción sin conseguirlo.

También otro con violencia e intimidación, en el que la víctima resultó agredida y tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología de Granada para ser atendida por las graves lesiones sufridas.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias policiales, el mismo ha sido puesto a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Loja, que decretó su libertad con cargos.