Detenido un joven acusado del robo en un bar de Órgiva (Granada) y en la casa de su propietario

GRANADA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza perpetrados en un bar de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, para después dirigirse supuestamente al domicilio de su propietario, donde encontró un ordenador portátil del que también "se apoderó".

Así lo ha indicado la Guardia Civil en una nota de prensa, en la que ha informado de que el vecino tiene antecedentes policiales y ya ha sido puesto a disposición judicial. Los dos robos se produjeron durante la madrugada del pasado día 15 de abril.

El joven investigado forzó supuestamente "la puerta de entrada al establecimiento", y allí presuntamente "robó un monedero con varias tarjetas bancarias, un altavoz, tres botellas de licor y un llavero con las llaves de la casa del propietario del bar".

El Instituto Armado ha averiguado que, al salir del bar, no obstante, el investigado no huyó con el botín. Como la vivienda del propietario del establecimiento estaba justo al lado, habría decidido "utilizar las llaves, colarse dentro y robar"; encontrando "un ordenador portátil", del que "se apoderó". Igualmente, "no pudo robar nada más porque la víctima se despertó al escuchar un ruido y el ahora investigado huyó rápidamente.

El investigado, según ha agregado la Guardia Civil, "decidió volver a la noche siguiente a por más cosas; pero en esta ocasión el propietario lo sorprendió intentando entrar en el bar y huyó".