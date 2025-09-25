Detenido en Montilla (Córdoba) con 256 plantas de marihuana en su vehículo

CÓRDOBA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Montilla a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tras localizar en su vehículo 256 plantas de marihuana en fase de crecimiento.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la detención se produjo cuando agentes observaron en uno de los accesos a Montilla un turismo "sospechoso", por lo que decidieron pararlo e identificar a su conductor, que mostró una actitud "nerviosa e incluso intentó darse a la fuga".

Durante el registro del turismo, la Guardia Civil encontró en su interior un total de 256 platas de marihuana en fase de crecimiento, cuatro garrafas de abono para su cultivo, además de una navaja y más de 940 euros en billetes fraccionados.

El detenido, junto a la droga intervenida y las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.