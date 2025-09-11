Detenido por provocar un incendio de vegetación en la zona de la Ribera de Córdoba

Archivo - El Paseo de la Ribera, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Córdoba han detenido a un hombre, L.P.C., como presunto autor de un incendio ocurrido este jueves, alrededor de las 08,05 horas, en la zona de la Ribera del río, concretamente en el entorno del Puente de San Rafael y la avenida de Linneo.

Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes acudieron al lugar después de recibirse una llamada en la que se alertaba de que una persona estaba provocando un incendio. El alertante indicó a los agentes que había grabado al presunto autor de los hechos y aportó una descripción sobre su vestimenta que permitió a los agentes localizar y detener al presunto autor del incendio.

En su declaración ante los agentes, el ahora detenido reconoció los hechos e indicó a los agentes que había iniciado el fuego en una zona de cañaveral y que "se le había ido de las manos".

Los policías locales procedieron a cachearle y le localizaron un mechero en uno de sus bolsillos; de la misma manera el presunto autor del incendio presentaba arañazos en la cara y restos de arbustos en la ropa que indicaban su presencia en la zona donde se declaró el incendio.

A la vista de la descripción y las imágenes aportadas por el testigo, así como por las declaración del detenido, esta persona ha sido trasladada a dependencias policiales como presunto autor de un delito de incendio.