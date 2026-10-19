Un detenido por robar 16.000 euros en billetes y joyas por 120.000 euros en una vivienda de Puente Genil (Córdoba)

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil en Puente Genil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a un hombre de dicha localidad cordobesa como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de robo con violencia, tras acceder al interior de una vivienda, de donde sustrajo 16.000 euros en billetes fraccionados y joyas por valor de 120.000 euros.

Según ha informado la Benemérita, los agentes, tras la denuncia, realizaron una primera inspección técnico ocular de la vivienda, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento del hecho, así como a la identificación, localización y detención del presunto autor.

En la inspección en la vivienda comprobaron que el interior no había sido registrado, dado que todas las estancias de la casa se encontraban ordenadas, habiéndose dirigido el presunto autor directamente a la zona donde estaban el dinero y las joyas, manipulando lo estrictamente necesario.

Las características descritas hicieron a los guardias civiles sospechar que el presunto autor pudiera ser una persona del entorno cercano a los propietarios del inmueble.

Así, con el avance de la investigación, lograron indicios suficientes de que una de estas personas próximas al entorno de los propietarios de la vivienda pudiera haber sido uno de los presuntos autores del robo, por lo que fue detenido.

Tanto las diligencias instruidas como el varón detenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones.