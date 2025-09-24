Detenido por robar 18.000 euros en efectivo y joyas en una vivienda de Pedroche (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil del Puesto de Pozoblanco (Córdoba) en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 24 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Pozoblanco (Córdoba) a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, tras supuestamente robar en una vivienda de la localidad también cordobesa de Pedroche unos 18.000 euros en efectivo y joyas. Los agentes han esclarecido los hecho y recuperando parte de los objetos robados.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, los agentes tuvieron conocimiento, a través de una denuncia presentada en el Puesto de Pozoblanco, de que se había cometido un robo en una vivienda de Pedroche, donde autores desconocidos, tras acceder al interior de la vivienda mediante escalo, habían sustraído joyas y dinero en efectivo.

Los datos aportados en la denuncia, unidos a la inspección ocular y las gestiones que la Guardia Civil venía practicando, permitieron localizar una de las joyas sustraídas en un establecimiento de compra-venta de este tipo de efectos ubicado en la provincia.

El avance de la investigación permitió obtener indicios de la implicación en el robo de un vecino de la localidad de Pedroche, quien ya ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo. El detenido y las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.