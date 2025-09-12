Detenido por robar en un coche joyas valoradas en más de 150.000 euros en El Carpio (Córdoba)

EL CARPIO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba ha detenido en Sevilla a un joven de 26 años de edad, con antecedentes previos relacionados a delitos contra el patrimonio, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo, de donde supuestamente se llevó joyas valoradas en más de 150.000 euros, en el municipio cordobés de El Carpio.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo del año 2024, tras tener conocimiento los agentes de la Guardia Civil a través de una denuncia presentada que se había cometido un robo con fuerza en el interior de un vehículo, donde la víctima, un representante de piezas de joyería de alto valor, viajaba con un alto número de ellas en el interior del vehículo objeto del ilícito.

Gracias a la inspección ocular practicada en el lugar de los hechos, unida a las investigaciones que los agentes practicaron, verificaron que el presunto autor sometía a seguimiento al representante joyero y aprovechó una parada de éste en El Carpio para forzar el vehículo y sustraer los distintos muestrarios contenedores con joyas y huyó apresuradamente del lugar.

El avance de la investigación ha culminado con la plena identificación del autor de los hechos, un varón de 26 años de edad, con antecedentes previos por delitos cometidos contra el patrimonio. Por ello, una vez que los agentes han logrado los suficientes indicios que determinaban la presunta autoría de este individuo, han solicitado a la autoridad judicial que librase mandamientos de entrada y registro en distintos inmuebles de la provincia de Sevilla, relacionados con esta persona.

Concedidas las entradas y registros en los inmuebles, por parte de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba se ha establecido un operativo perfectamente coordinado, en el cual han intervenido los agentes investigadores del Instituto Armado de Córdoba y miembros de distintas Unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

Fruto del conjunto de las actuaciones llevadas a cabo, los investigadores han logrado la intervención de cientos de piezas de joyería, dos armas de fuego, dinero en metálico y efectos sustraídos procedentes de otros ilícitos. Por ello, el joven ha sido detenido por un delito de robo con fuerza en las cosas en interior de vehículo y, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.