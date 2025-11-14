Detenido en Salobreña (Granada) acusado de un delito de tenencia de pornografía infantil

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 60 años como presunto responsable de un delito de tenencia de pornografía infantil en el municipio de Salobreña, en la costa de Granada.

La operación ha recibido el nombre de Mararay y, en la misma, han estado involucrados cuerpos policiales de Granada, de la Comisaría General y la Real Policía Montada de Canadá.

En la entrada y registro llevado a cabo en el domicilio del detenido se intervinieron una tablet y un dispositivo móvil que están siendo analizados como parte de la operación. El detenido, que ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial, realizaba las descargas de los diferentes archivos de pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea.

La investigación la da comienzo la Real Policía Montada de Canadá por la presunta comisión de un delito relativo a prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. En la Policía Nacional, según ha detallado este cuerpo de seguridad en una nota, a través del Grupo 2º de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia se traslada al Grupo de Investigación Tecnológica de Granada una información donde se pone en conocimiento de dicha unidad la presunta responsabilidad en estos hechos de un ciudadano residente en la provincia.

Según señalan las pesquisas, esta persona habría distribuido material de explotación infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea y, por lo tanto, cometió un delito de posesión de material pedófilo.

Por todo ello, se solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Motril un mandamiento de entrada y registro en el domicilio del involucrado para proceder a la intervención y análisis de cualquier dispositivo electrónico del que se pudiera haber producido y/o distribuido material.

En el registro del domicilio del objetivo se procedió a la intervención de dos dispositivos para ser analizados como parte de la investigación: un teléfono y una tablet. En una primera valoración se encontraron en ambos indicios acerca de los usuarios y cuentas sobre las que se reportaron la existencia de archivos elaborados con material de abuso infantil.