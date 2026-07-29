Detenido en Úbeda (Jaén) un fugado de la prisión de Ocaña (Toledo) que llevaba tres meses en paradero desconocido

Imagen de la navaja que llevaba el detenido - CNP

JAÉN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Úbeda (Jaén) a un conocido delincuente de la localidad que se encontraba fugado de la prisión de Ocaña (Toledo) desde hacía tres meses, tras no regresar de un permiso penitenciario.

Al arrestado, que cuenta con numerosos antecedentes por robos con violencia, robos con fuerza y violencia de género, entre otros, le constaban además otras cinco órdenes de ingreso en prisión y varias órdenes de alejamiento en vigor.

Según ha informado la Policía Nacional, la localización del fugitivo se produjo cuando un agente fuera de servicio y de paisano, destinado en la UFAM de la Brigada Local de la Policía Judicial de la Comisaría de Úbeda, lo reconoció mientras realizaba unas compras en un supermercado de la ciudad.

El sospechoso iba acompañado de una mujer sobre la que tenía una orden de alejamiento vigente y adoptaba una actitud vigilante, utilizando gorra y gafas de sol para evitar ser detectado.

Tras percatarse de la presencia del evadido, el agente alertó a los compañeros. De esta forma, se estableció un dispositivo para su detención.

En apenas unos minutos, los agentes personados en el lugar localizaron y detuvieron al hombre en el interior del supermercado, una intervención que se saldó sin que se produjeran daños personales ni materiales en el local. En el posterior cacheo superficial de seguridad, los policías le intervinieron en el cinturón una navaja de cachas metálicas y madera con una hoja de unos 15 centímetros.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial y ha reingresado en prisión, cumplía condena por haber atracado en el año 2024 un establecimiento comercial en la localidad de Baena (Córdoba) vestido de mujer.