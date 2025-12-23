Detenidos por 31 robos en cortijos y naves agrícolas de Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno (Jaén)

Agentes de la Guardia Civil en una de las zonas afectadas por los robos. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres, vecinas de Torredelcampo, como presuntas autoras de 31 delitos de robo con fuerza en cortijos, casas de campo y naves agrícolas ubicados en este municipio y en los de Martos y Torredonjimeno.

Agentes del Equipo ROCA de la Compañía de Martos han llevado a cabo las actuaciones, que se iniciaron el pasado mes de octubre, tras detectarse un incremento de robos en explotaciones y propiedades rurales de la zona sur de la provincia.

Una situación que motivó el refuerzo de la vigilancia y el inicio de una investigación específica por parte de la Guardia Civil, según ha informado este martes este cuerpo.

Durante la investigación, se comprobó que los autores seguían un mismo 'modus operandi'. Previamente seleccionaban y vigilaban las propiedades, situadas en zonas rurales, y actuaban durante la noche. Para acceder al interior de los inmuebles, fracturaban puertas y cerraduras y utilizaban un vehículo para transportar los efectos sustraídos.

Electrodomésticos, herramientas y estructuras metálicas están entre los objetos robados en unos hechos con los que, además, se ocasionaban importantes daños materiales en los inmuebles afectados.

Las gestiones y pesquisas de los agentes han permitido la identificación y detención de los presuntos responsables y se han esclarecido 31 delitos de robo con fuerza. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y las personas investigadas, de entre 24 y 54 años, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.