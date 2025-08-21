Detenidos dos menores por cometer un robo con intimidación en Cijuela (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIJUELA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos menores de edad, de 17 años, como presuntos autores de un delito de robo con intimidación cometido en un negocio de la localidad de Cijuela (Granada).

Así lo ha informado el Instituto Armado en una nota, donde ha detallado que los hechos tuvieron lugar la tarde del día 14 de agosto, cuando la dependienta de un establecimiento del municipio se vio sorprendida por dos jóvenes que, de forma coordinada, consiguieron cometer el robo del dinero de la caja registradora.

Ha indicado que mientras uno de ellos permanecía en la puerta vigilando, el otro accedió al interior del local empuñando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones con el que la intimidó, exigiéndole la entrega del dinero de la caja bajo amenaza de agredirla en caso contrario.

Ante esta situación, la dependienta se vio obligada a entregar la recaudación, 250 euros aproximadamente, y ambos menores se marcharon del lugar. Seguidamente, asustada por lo ocurrido, llamó a su jefa para informarla, quien a su vez dio aviso a la Guardia Civil.

Tras recibir el aviso en la central de la Guardia Civil de Granada, se activaron todas las patrullas de servicio cercanas a la zona y, tras acudir al lugar y recabar los datos de lo sucedido y obtener las características de los autores, los agentes realizaron una búsqueda por el municipio.

Finalmente, los guardias civiles pudieron localizar y detener a uno de los jóvenes en las inmediaciones de un parque cuando todavía llevaba encima el cuchillo empleado en el robo y, posteriormente, al otro menor en un lugar cercano a su domicilio. Ambos detenidos han sido puestos a disposición de Fiscalía de Menores de Granada.